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Falta de agua detiene proyectos de vivienda

Por Samuel Moreno

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Falta de agua detiene proyectos de vivienda
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      La falta de disponibilidad de agua ha obligado a detener varios proyectos de vivienda que se tenían contemplados para la zona norte de San Luis Potosí, reconoció el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Luis Fernando Lárraga Escobedo.

      El representante del sector señaló que la problemática no se concentra en un desarrollo habitacional específico, sino que alcanza prácticamente a toda la zona norte, donde la disponibilidad del recurso se ha convertido en una de las principales condicionantes para avanzar con nuevos proyectos.

      Lárraga Escobedo consideró necesario que la solución al abasto de agua se plantee con una visión de largo plazo, debido a que se trata de un aspecto técnico que debe ser atendido antes de continuar con el crecimiento habitacional de determinadas zonas de la ciudad.

      Explicó que el sector ha mantenido comunicación con el organismo operador Interapas y destacó la apertura de su dirección para revisar las necesidades relacionadas con los proyectos de vivienda. Añadió que a partir de estos acercamientos se han registrado avances para buscar alternativas que permitan destrabar los desarrollos.

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      El presidente de Canadevi confió en que el programa "Agua para Todos" permita atender las limitaciones actuales y generar condiciones para reactivar los proyectos que permanecen detenidos por la falta de disponibilidad del recurso, aunque insistió en que cualquier solución deberá considerar las necesidades de la ciudad a largo plazo.

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