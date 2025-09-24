Falta en materia de desarrollo urbano y sustentable: Lara Rocha

Tras el Cuarto Informe de Gobierno del estado de San Luis Potosí, el diputado César Arturo Lara Rocha reconoció avances positivos en la gestión del gobernador, pero advirtió que persisten retos en materia de desarrollo urbano y sustentable.

Desde su comisión de Desarrollo Sustentable, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que uno de los principales problemas es el alto costo de la tierra en la entidad, lo que complica el acceso a vivienda económica para la clase trabajadora.

“La tierra en San Luis es muy cara porque está en muy pocas manos. Hoy desarrollar vivienda a precios accesibles es difícil; el costo se ha incrementado de manera, desde mi punto de vista, desproporcionada”, comentó Lara Rocha.

El diputado propuso que el gobierno estatal explore la posibilidad de aprovechar reservas de terrenos que permitan reforzar los programas de vivienda y desarrollo sustentable.

“Yo haría un llamado para que atendamos ese tema de los terrenos, si es que hubiera algo de reserva, que el gobierno pudiera poner a disposición. Con eso podríamos fortalecer el trabajo de mi comisión”, agregó.

Lara Rocha insistió en que atender el acceso a terrenos y vivienda es clave para consolidar un desarrollo urbano.