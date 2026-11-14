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Farderismo ha disminuido un 40 %, afirma Protección Civil

Por Flor Martínez

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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      Los robos de mercancía bajo la modalidad de farderismo registran una disminución de alrededor del 40 por ciento en establecimientos comerciales de Soledad de Graciano Sánchez, aunque este tipo de ilícitos continúa presentándose durante todo el año, reconoció el titular de la Guardia Civil Municipal, Víctor Aristarco Serna Piña.

      El funcionario señaló que la reducción también ha sido reportada por representantes de centros comerciales, como Plaza Citadina, con quienes sostuvieron una reunión la semana pasada para revisar las condiciones de seguridad en sus instalaciones debido al inicio del Buen Fin.

      Indicó que, de acuerdo con lo expuesto por los propios comerciantes, los casos de personas que ingresan a los establecimientos para ocultar mercancía entre sus prendas o pertenencias y salir sin pagar han disminuido durante los últimos años.

      El titular de la corporación atribuyó esta baja a los operativos de vigilancia que mantiene la corporación en plazas y zonas comerciales, pues consideró que la presencia de elementos policiacos inhibe a quienes se dedican a este tipo de robos y los obliga a buscar establecimientos con menor vigilancia.

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      Sin embargo, reconoció que estos hechos no han desaparecido y que se siguen registrando detenciones de personas señaladas por sustraer mercancía, incluso durante temporadas de alta actividad comercial, como el Buen Fin.

      Aunque aseguró que la incidencia mantiene una tendencia a la baja, no proporcionó cifras sobre el número de detenciones realizadas ni una comparativa estadística con años anteriores.

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