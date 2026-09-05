FGE evita indagar agresión a mujer como feminicidio

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La denuncia de Daphne Hernández Ibarra, de 23 años, por una agresión que, según su defensa, podría constituir lesiones graves y tentativa de feminicidio, fue clasificada inicialmente por la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer de la Fiscalía General del Estado (FGE) como violencia familiar. La joven asegura que su expareja, Aldair N., se siente protegido y actúa con la certeza de que no enfrentará consecuencias, pese a los antecedentes de amenazas y denuncias que ella atribuye al señalado.

De acuerdo con el relato de Daphne, Aldair N. acudió esta semana a su domicilio, donde la habría amenazado con un arma y obligado a subir a su vehículo bajo el argumento de que acudirían a un banco para entregarle dinero. Durante el trayecto, por avenida Chapultepec, comenzaron a discutir y, cuando ella intentó bajar del automóvil, él habría dado un volantazo y posteriormente le propinó un golpe en el rostro que rompió sus lentes y le provocó una lesión en el ojo. Tras lo ocurrido, el jefe del señalado habría llevado a Daphne a un hospital.

La joven sostuvo que el episodio estuvo precedido por semanas de acoso y amenazas. Aseguró que, aunque tenía bloqueado a su expareja, éste acudía a su domicilio, incluso de madrugada, y que en una ocasión habría intentado ingresar a su casa. También afirmó haber recibido llamadas desde números desconocidos con amenazas de muerte y una advertencia de que se habían ofrecido 10 mil pesos para matarla o desaparecerla. Daphne dijo contar con fotografías, videos y registros de estos hechos.