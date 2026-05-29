logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fijan nuevas reglas para los avalúos catastrales

Por Samuel Moreno

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Fijan nuevas reglas para los avalúos catastrales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Ayuntamiento de San Luis Potosí estableció nuevos lineamientos para la elaboración de avalúos catastrales que contemplan descuentos y factores de ajuste para predios afectados por fallas geológicas, así como nuevas clasificaciones para viviendas, edificios, comercios e inmuebles industriales.

      De acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el pasado 20 de mayo de 2026, los inmuebles ubicados sobre fallas o discontinuidades geológicas podrán registrar una disminución considerable en su valor catastral, dependiendo del nivel de afectación y cercanía con la grieta. 

      Entre los puntos más relevantes destaca que los predios urbanos afectados directamente por fallas geológicas podrán recibir factores de depreciación de hasta 0.15 en terrenos menores o iguales a 200 metros cuadrados, mientras que en superficies mayores se aplicarán reducciones diferenciadas según la distancia respecto a la falla. 

      El documento también establece que el factor resultante de homologación para calcular el valor catastral no podrá ser inferior a 0.60, salvo en casos de afectaciones geológicas, donde sí podrán aplicarse demeritos mayores. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se incorporan nuevas categorías de clasificación para inmuebles residenciales, comerciales e industriales, que van desde construcciones "económicas" hasta "especial de lujo", tomando en cuenta materiales, acabados, instalaciones y equipamiento tecnológico. 

      Los lineamientos precisan que para calcular el valor catastral de un inmueble se tomará en cuenta tanto el valor del terreno como el de la construcción, aplicando diversos factores de ajuste relacionados con superficie.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Gallardo anuncia federalización de nómina de maestros de Telesecundaria
        Gallardo anuncia federalización de nómina de maestros de Telesecundaria

        Gallardo anuncia federalización de nómina de maestros de Telesecundaria

        SLP

        Pulso Online

        Aún no se detallan fechas ni alcances administrativos del nuevo esquema de pago para docentes.

        Juzgado federal exige al Congreso reponer juicio político a Xavier Nava
        Juzgado federal exige al Congreso reponer juicio político a Xavier Nava

        Juzgado federal exige al Congreso reponer juicio político a Xavier Nava

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El Congreso tiene tres días para demostrar avances en el proceso legislativo tras orden judicial federal.

        Kim Soo Hyun enfrenta retraso en estreno de drama Knock-Off
        Kim Soo Hyun enfrenta retraso en estreno de drama Knock-Off

        Kim Soo Hyun enfrenta retraso en estreno de drama Knock-Off

        SLP

        El Universal

        El arresto del creador de contenido Kim Se-ui influye en la decisión de Disney+ sobre Knock-Off.

        Investigarán favoritismos en contrataciones de Congreso
        Investigarán favoritismos en contrataciones de Congreso

        Investigarán favoritismos en contrataciones de Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        "Revisaremos que el tema esté apegado a la legalidad", señaló el diputado Roberto García Castillo