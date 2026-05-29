Fijan nuevas reglas para los avalúos catastrales
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El Ayuntamiento de San Luis Potosí estableció nuevos lineamientos para la elaboración de avalúos catastrales que contemplan descuentos y factores de ajuste para predios afectados por fallas geológicas, así como nuevas clasificaciones para viviendas, edificios, comercios e inmuebles industriales.
De acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el pasado 20 de mayo de 2026, los inmuebles ubicados sobre fallas o discontinuidades geológicas podrán registrar una disminución considerable en su valor catastral, dependiendo del nivel de afectación y cercanía con la grieta.
Entre los puntos más relevantes destaca que los predios urbanos afectados directamente por fallas geológicas podrán recibir factores de depreciación de hasta 0.15 en terrenos menores o iguales a 200 metros cuadrados, mientras que en superficies mayores se aplicarán reducciones diferenciadas según la distancia respecto a la falla.
El documento también establece que el factor resultante de homologación para calcular el valor catastral no podrá ser inferior a 0.60, salvo en casos de afectaciones geológicas, donde sí podrán aplicarse demeritos mayores.
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Se incorporan nuevas categorías de clasificación para inmuebles residenciales, comerciales e industriales, que van desde construcciones "económicas" hasta "especial de lujo", tomando en cuenta materiales, acabados, instalaciones y equipamiento tecnológico.
Los lineamientos precisan que para calcular el valor catastral de un inmueble se tomará en cuenta tanto el valor del terreno como el de la construcción, aplicando diversos factores de ajuste relacionados con superficie.
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