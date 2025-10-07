Fortalecer el comercio, la propuesta para el T-MEC

La inclusión de las pequeñas y medianas empresas en el comercio regional, el acceso a mercados y comercio de bienes además de políticas públicas que faciliten la capacitación, acceso a mayor financiamiento y la simplificación administrativa, forman parte de las propuestas que presentará San Luis Potosí para renegociar el tratado México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC).

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Fernando Díaz de León Hernández, dijo que todo ello se puede integrar a la dinámica exportadora para beneficiarse de los acuerdos comerciales.

La reunión para el inicio de la consulta pública en San Luis Potosí y otros estados, será coordinada por la Secretaría de Economía federal y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Gobierno del Estado.

El presidente de la Canaco reconoce la importancia de que San Luis Potosí sea de los primeros lugares incluidos en las consultas para la revisión

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

del T-MEC.

Consideró muy importante abordar el papel del comercio, los servicios y el turismo en la integración productiva, de manera que se haga lo necesario para garantizar la competitividad de la región norte del continente americano.

“La competitividad de la región no solo depende de la fortaleza industrial, sino de la capacidad o calidad que tiene el sector terciario para ofrecer servicios logísticos, financieros y comerciales, de manera que haya respaldo las grandes empresas y que sea posible potenciar la atracción de nuevas inversiones”.