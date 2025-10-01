logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Fotogalería

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Frenan lluvias obras en la colonia Burócrata

Por Rolando Morales

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Derivado de las recientes precipitaciones registradas a lo largo de la capital potosina, se registraron retrasos y encharcamientos en las obras que se encuentran en proceso en la colonia Burócratas del Estado.

Habitantes de esta colonia señalaron que las recientes lluvias afectaron el proceso de las obras de repavimentación de las calles Antonio Aguilar, Luis Magallanes, Trabajadores del Estado y León Flores. 

Mediante un recorrido en la zona, así como un diálogo con trabajadores de las obras y vecinos, confirmaron que se registró una afectación en la infraestructura hídrica de la zona, lo que junto con la lluvia ha generado encharcamientos en la rehabilitación municipal. 

Ante estos vecinos de la colonia expresaron preocupación al respecto, pues señalaron que es necesario darle continuidad a los trabajos a fin de terminar  lo más pronto posible y poder reactivar el tránsito peatonal y vehicular de este grupo de vialidades. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe resaltar que recientemente el titular de la Dirección de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, confirmó que se registraron afectaciones mínimas en las diversas obras de la capital potosina, por lo que se mantienen en espera de que las condiciones de humedad y lluvia termine para continuar con los trabajos de red de drenaje y pavimentación a fin de realizar un trabajo que pueda mantenerse a largo plazo.

Según esta dependencia municipal, la obra de repavimentación de la colonia Burócratas del Estado contempla 4 calles que representan en conjunto 6 mil 300 metros cuadrados, la cual cuenta con 36 meses de garantía.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

San Luis avanza por la responsabilidad social del Cabildo
San Luis avanza por la responsabilidad social del Cabildo

San Luis avanza por la responsabilidad social del Cabildo

SLP

Redacción

Se han logrado 138 acuerdos, de los cuales el 96% han sido aprobados por unanimidad

Temen que aumente inseguridad con antros en Carranza
Temen que aumente inseguridad con antros en Carranza

Temen que aumente inseguridad con antros en Carranza

SLP

Samuel Moreno

Vía Alterna debe cumplir con procesos y certificaciones
Vía Alterna debe cumplir con procesos y certificaciones

Vía Alterna debe cumplir con procesos y certificaciones

SLP

Martín Rodríguez

Apunta la Comparmex y agrega que es importante que la responsabilidad recaiga en empresas certificadas y potosinas

Vandalizan paraderos de MetroRed
Vandalizan paraderos de MetroRed

Vandalizan paraderos de MetroRed

SLP

Flor Martínez

Araceli Martínez Acosta anuncia medidas para evitar daños en paraderos de MetroRed.