Frente frío 11 provocará lluvias y fuertes vientos en San Luis Potosí

Se esperan chubascos en la Huasteca y la zona Media, así como rachas de viento de hasta 70 km/h en gran parte del estado

Por Redacción

Octubre 29, 2025 07:38 a.m.
A
Frente frío 11 provocará lluvias y fuertes vientos en San Luis Potosí

El avance del frente frío número 11 y la masa de aire polar que lo impulsa traerán descenso de temperatura, lluvias y rachas de viento fuertes en buena parte del país, incluyendo a San Luis Potosí, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este miércoles 29 de octubre, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (de 5 a 25 mm) en las regiones Media y Huasteca, mientras que en el Altiplano y la zona Centro podrían registrarse lluvias ligeras.

Asimismo, el estado experimentará rachas de viento de hasta 70 km/h, especialmente en zonas altas, lo que podría provocar la caída de árboles o anuncios publicitarios, además de reducir la visibilidad en tramos carreteros.

El SMN advirtió que las bajas temperaturas continuarán durante la noche y madrugada, con mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas del territorio potosino, donde no se descartan heladas ligeras.

En contraste, las temperaturas máximas oscilarán entre 25 y 30 grados en la mayor parte del estado durante el día.

A nivel nacional, el frente frío 11 ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Tabasco, así como evento de "Norte" con vientos de hasta 100 km/h en costas del Golfo de México.

El SMN pidió a la población tomar precauciones, mantenerse informada y atender los avisos de Protección Civil y autoridades locales, debido al riesgo de encharcamientos, deslaves y afectaciones viales.

