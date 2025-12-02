Fue el 2024 el peor año en casos de VIH-Sida

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, el estado de San Luis Potosí registra un acumulado histórico de más de 3 mil casos confirmados de infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana en los últimos años, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud Federal.

Según los datos del Informe Histórico de VIH con base en los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, la entidad potosina ha acumulado un total de 3 mil 505 casos notificados de VIH entre 2014 a la fecha del 2025, cifra que representa el 1.9 por ciento del total nacional que asciende a los 187 mil 596 casos.

De forma específica, de este acumulado histórico el 85 por ciento corresponden a hombres, los cuales equivalen al 85 por ciento del total, mientras que tan solo 507 corresponden a mujeres, las cuales equivalen al 14.4 por ciento con respecto del total.

Hasta el momento el año con la mayor incidencia de casos ha sido el 2024 con un total de 419 casos notificados, hasta el momento en el 2025 se han contabilizado un total de 354.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí