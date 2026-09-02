logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fuga frente a pozo de San Leonel indignó a vecinos

El agua se desperdició durante al menos seis horas ayer martes; habitantes amagaron con bloquear la avenida Juárez

Por Pulso Online

Septiembre 02, 2026 09:10 a.m.
A
Fuga frente a pozo de San Leonel indignó a vecinos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una fuga de grandes dimensiones registrada ayer martes frente al pozo de la colonia San Leonel, sobre la calle Caldera, provocó la inconformidad de vecinos, quienes advirtieron que podrían bloquear la avenida Juárez para exigir su reparación.

      Ricardo Esparza, habitante del sector, denunció que hasta las 18:00 horas el agua llevaba derramándose por lo menos seis horas, sin que alguna autoridad atendiera el desperfecto.

      En un video proporcionado por los vecinos, una persona cuestiona a un trabajador del pozo sobre la falta de atención a la fuga y le pregunta si nadie se había percatado del problema.

      El empleado responde que realizaría el reporte, pero el ciudadano le reclama que no bastaba con notificarlo, sino que era necesario actuar de inmediato, especialmente porque numerosas colonias enfrentan problemas de abasto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los habitantes aseguraron que intentaron comunicarse con las autoridades responsables, pero no obtuvieron respuesta ni información sobre el envío de una cuadrilla. Ante la falta de atención, amagaron con cerrar la avenida Juárez como medida de presión.

      Hasta la mañana de este miércoles no se había confirmado si la fuga ya fue reparada ni el volumen de agua que se desperdició.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fuga frente a pozo de San Leonel indignó a vecinos
      Fuga frente a pozo de San Leonel indignó a vecinos

      Fuga frente a pozo de San Leonel indignó a vecinos

      SLP

      Pulso Online

      El agua se desperdició durante al menos seis horas ayer martes; habitantes amagaron con bloquear la avenida Juárez

      Prevén lluvias y calor de hasta 40 grados en San Luis Potosí
      Prevén lluvias y calor de hasta 40 grados en San Luis Potosí

      Prevén lluvias y calor de hasta 40 grados en San Luis Potosí

      SLP

      Pulso Online

      Protección Civil advirtió sobre posibles tormentas puntuales durante la tarde de este miércoles

      Policías de Villa de Arriaga podrían ganar hasta $18 mil
      Policías de Villa de Arriaga podrían ganar hasta $18 mil

      Policías de Villa de Arriaga podrían ganar hasta $18 mil

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Casi se duplica extorsión a la IP, alerta Coparmex
      Casi se duplica extorsión a la IP, alerta Coparmex

      Casi se duplica extorsión a la IP, alerta Coparmex

      SLP

      Martín Rodríguez

      Crece de 67 a 133 casos en un año, dice el organismo