Fuga frente a pozo de San Leonel indignó a vecinos

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Una fuga de grandes dimensiones registrada ayer martes frente al pozo de la colonia San Leonel, sobre la calle Caldera, provocó la inconformidad de vecinos, quienes advirtieron que podrían bloquear la avenida Juárez para exigir su reparación.

Ricardo Esparza, habitante del sector, denunció que hasta las 18:00 horas el agua llevaba derramándose por lo menos seis horas, sin que alguna autoridad atendiera el desperfecto.

En un video proporcionado por los vecinos, una persona cuestiona a un trabajador del pozo sobre la falta de atención a la fuga y le pregunta si nadie se había percatado del problema.

El empleado responde que realizaría el reporte, pero el ciudadano le reclama que no bastaba con notificarlo, sino que era necesario actuar de inmediato, especialmente porque numerosas colonias enfrentan problemas de abasto.

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Los habitantes aseguraron que intentaron comunicarse con las autoridades responsables, pero no obtuvieron respuesta ni información sobre el envío de una cuadrilla. Ante la falta de atención, amagaron con cerrar la avenida Juárez como medida de presión.

Hasta la mañana de este miércoles no se había confirmado si la fuga ya fue reparada ni el volumen de agua que se desperdició.