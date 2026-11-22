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CIUDAD VALLES.- Con todos menos con el Verde, dijo el coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado, Elí César Cervantes, junto a la presidenta de Morena en el estado, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez y agregaron que el Estado no es una herencia familiar.

Esta mañana de sábado 21 de noviembre la presidenta de Morena dejó en claro que su partido le prodiga todo el apoyo a Elí Cervantes y que el trabajo político lo hacen con la gente, para rematar que respecto a una suposición de que el Verde y Morena pudieran hacer coalición, tanto ella como Cervantes terciaron que nada con el partido en el Gobierno y que si llegasen a hacer alguna alianza sería con el Partido del Trabajo y Nueva Alianza.

Elí Cervantes agregó que para el 2027 hay tres proyectos que quieren la Gubernatura: el de la Transformación, que representa él; el del PRIAN, que es privatizador y el proyecto "de una familia", aunque refirió que el Estado no es herencia de ninguna familia.