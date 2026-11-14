Galindo, dispuesto a que cualquier bancada lo invite a comparecer

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, insistió en que está dispuesto a comparecer ante el Congreso del Estado, para explicar los contratos, licitaciones y auditorías de las obras municipales, luego de que el diputado Fernando Gámez, rechazara su ofrecimiento al considerar que podría convertirse en un asunto " mediático" o una pasarela. Ante esta postura, el edil pidió que cualquier bancada legislativa lo invite formalmente y aseguró que no tiene nada que ocultar

Galindo cuestionó la negativa de Gámez y consideró que la postura del legislador, como presidente del Congreso, pone en entredicho la credibilidad y honorabilidad del Poder Legislativo. Incluso calificó como una de las peores versiones del Congreso a la actual conducción del órgano legislativo, aunque aclaró que su señalamiento no involucra al resto de los diputados.

Sobre la petición de entregar contratos de obra pública, el alcalde sostuvo que la información ya se encuentra en poder del Instituo de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), por lo que consideró innecesario cuestionar la disposición del Ayuntamiento para transparentar los documentos. No obstante, ofreció llevar personalmente los expedientes al Legislativo, incluidos los contratos que los diputados quieran revisar.

Respecto a las auditorías, explicó que estas responden a programas y procedimientos jurídicos y sistemáticos, por lo que algunas de las obras señaladas serán revisadas hasta el próximo año. Añadió que, si los legisladores solicitan auditorías extraordinarias a través del IFSE, no tendría inconveniente en atenderlas. También aseguró que los contratos municipales se encuentran disponibles en las plataformas de transparencia.

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En cuanto a los señalamientos del diputado Héctor Serrano Cortés, quien durante un acto del Gobierno del Estado en la colonia El Mezquital lo calificó como un " mal servidor público" Galindo cuestionó que el legislador realizará críticas desde un evento en la capital "A veces yo creo que Héctor no sabe ni en la colonia en la que estaba".

El alcalde dijo no sentirse perseguido políticamente, pero consideró que existe una dinámica organizada de señalamientos en su contra, en la que distintos actores se van turnando para cuestionarlo. Sobre Serrano, a quien aseguró considerar todavía su amigo, lo invitó a debatir en el Congreso "con esa pulcritud, con ese porte".