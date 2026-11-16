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La crisis en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS toca fondo: no hay nefrólogos, no hay medicamentos, no hay recetas y los pacientes quedan abandonados a su suerte, dice el propio personal del instituto.

El desabasto de productos para hemodiálisis ha dejado en desventaja a quienes necesitan con urgencia un tratamiento, refieren pacientes y trabajadores del lugar.

Familiares de pacientes denunciaron que lejos de que la farmacia esté surtida, si no hay algún medicamento, los que corren con suerte tienen acceso a los donativos de familiares de otros pacientes que ya fallecieron. El desabasto de médicos y de medicamentos se agravó durante agosto.

Los empleados se mantienen con una mordaza y los familiares de los pacientes manifiestan temor por el estado de salud y de abandono de sus seres queridos.

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Trabajadores de medicina y enfermería explicaron que no hay medicamentos ni especialistas, lo que complica mucho más la atención de los pacientes que permanecen en el sitio "a la buena de Dios", algunos de ellos incluso sin espacio asignado.

Asimismo, precisaron que hay riesgo si el IMSS trata de asignar roles a los médicos internistas, porque ellos no son especialistas en las áreas específicas y pueden afectar a un paciente.

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Una enfermera del hospital informó que hay pacientes con diálisis y hemodiálisis que tienen semanas sin atención.

Uno de los pacientes, Enrique, se quejó de que los propios internistas y personal de enfermería les indican que no deben atenderlos por el riesgo que corren, lo que obliga a que aquellos que tienen posibilidades busquen un médico particular, con el riesgo de que si no tienen dinero se queden sin la atención necesaria.

Los trabajadores del IMSS refieren que la carencia de insumos es tal, que ni siquiera tienen lo más barato tales como guantes para trabajar.