Carambola en carretera 57 involucró a cuatro vehículos
Un camión de transporte de personal impactó una camioneta Ford blanca, causando el accidente
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Una carambola que involucró a cuatro vehículos, se registró en carriles centrales de la carretera 57, a la altura del Eje 104 de la Zona Industrial con dirección a Villa de Pozos.
El reporte fue la noche de jueves, donde el chofer de un camión de transporte de personal impactó a una camioneta Ford, de color blanco, proyectándola contra una camioneta tres toneladas y ésta, a su vez, contra otro camión de transporte de personal, cuyo conductor se retiró del lugar.
Por fortuna, no hubo lesionados del percance. Al sitio arribaron las aseguradoras para llegar a un arreglo en reparación de daños.
Choque múltiple en carretera 57
El accidente provocó afectaciones en la circulación y la retirada de uno de los conductores.
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