Carambola en carretera 57 involucró a cuatro vehículos

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Una carambola que involucró a cuatro vehículos, se registró en carriles centrales de la carretera 57, a la altura del Eje 104 de la Zona Industrial con dirección a Villa de Pozos.

El reporte fue la noche de jueves, donde el chofer de un camión de transporte de personal impactó a una camioneta Ford, de color blanco, proyectándola contra una camioneta tres toneladas y ésta, a su vez, contra otro camión de transporte de personal, cuyo conductor se retiró del lugar.

Por fortuna, no hubo lesionados del percance. Al sitio arribaron las aseguradoras para llegar a un arreglo en reparación de daños.

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