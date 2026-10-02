Inicia desfogue controlado de la presa San José

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El organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas) informó que este día inició un desfogue controlado de la Presa San José.

La liberación del excedente inició a las o9:30 horas de este viernes, por lo que se prevé que escurra sobre algunas vialidades, principalmente por el bulevar del Río Santiago.

El Organismo recomendó atender las indicaciones de las autoridades viales de la capital e informarse únicamente por los canales oficiales.

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