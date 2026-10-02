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Sheinbaum recuerda masacre de Tlatelolco

Se reconoció oficialmente la responsabilidad del expresidente Gustavo Díaz Ordaz

Por El Universal

Octubre 02, 2026 09:48 a.m.
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Sheinbaum recuerda masacre de Tlatelolco
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      "2 de octubre no se olvida", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al recordar la masacre de estudiantes de hace 58 años.

      Claudia Sheinbaum recuerda masacre Tlatelolco

      En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el movimiento estudiantil y señaló que su administración ha señalado como responsable de esta masacre al expresidente priista Gustavo Díaz Ordaz.

      "Recordamos uno de los episodios más dolorosos de la historia de México, la represión a un movimiento estudiantil en la plaza de Tlatelolco.

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      Reconocimiento oficial de responsabilidad

      "Recordamos que hace dos años, cuando entramos al gobierno, leímos un comunicado que después fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en donde se reconoce que el principal responsable es el que entonces era comandante de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República entonces, Gustavo Díaz Ordaz, reconocido por él mismo", dijo la Mandataria.

      Expresó la titular del Ejecutivo federal su solidaridad a las víctimas de los actos y a sus familiares.

      "Nunca más una represión del Estado a un movimiento social", externó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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