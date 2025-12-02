Gámez Macías se suma a amenaza

El Congreso del Estado de San Luis Potosí se prepara para analizar de manera formal posibles medidas legales y administrativas en contra de los regidores de oposición del Concejo Municipal de Villa de Pozos, quienes aprobaron de manera anticipada un bono navideño cercano a los 200 mil pesos, decisión que posteriormente fue revertida por la Comisión de Hacienda del Concejo Municipal.

El tema escaló a nivel legislativo por considerarse un acto irregular y contrario al principio de austeridad con el que debe conducirse toda administración pública.

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, confirmó que esta semana el Poder Legislativo, sostendrá reuniones internas para determinar el procedimiento a seguir. Aseguró que se revisará el caso desde el marco legal, político y social, pues lo ocurrido excede los límites éticos en el ejercicio de un cargo público. “Moralmente es inaceptable”, señaló, al hacer referencia al audio difundido en el que presuntamente, regidores justifican su decisión y mencionan incluso la venta de un bien para obtener recursos.

Gámez Macías consideró que el intento de autoasignarse un bono evidencia un manejo irresponsable del recurso público y un mensaje equivocado para la ciudadanía.

Recordó que Villa de Pozos es un municipio de reciente creación y está bajo observación constante, razón por la que conductas de este tipo, pueden incidir negativamente en la percepción social y en la credibilidad institucional.

En respuesta, el legislador adelantó que el Congreso impulsará acciones de vigilancia más estrictas sobre el Concejo Municipal, particularmente en el manejo presupuestal y en decisiones que impliquen gasto no justificado.

Subrayó que no se descartará ninguna medida, incluyendo sanciones o procedimientos administrativos.