Rechazan ladrilleros usar gas
Acusan a la Segam de presentar un plan "sólo de papel"
Jorge Hernández Álvarez, presidente del Grupo Ladrillo Las Terceras A.C., señaló que la Segam debió presentar un plan piloto sobre el uso exclusivo de gas LP o natural en sus procesos productivos.
Al carecer del plan, agregó, no es posible establecer el impacto social y económico que provocará en las familias dependientes de este giro comercial la medida anunciada.
Acciones de la autoridad
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) anunció que en 2027 las ladrilleras deberán operar únicamente con gas.
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El ladrillero informó que en la actualidad existen alrededor de 150 propietarios de ladrilleras que dan empleo a mil 500 o 2 mil trabajadores y mantienen cerca de 300 hornos en la zona norte, considerando a los trabajadores independientes.
"Antes de que nos cierren, nos deben presentar una propuesta de lo que quieren, porque no es lo mismo que lo presenten en un papel, a que ya lo veamos en la realidad", puntualizó.
Impacto en la comunidad
Expuso que el gremio ladrillero no cuenta con la capacidad económica para tecnificar sus hornos, porque no sólo se trata de adquirir el hidrocarburo, sino adaptar toda su estructura, comprar boquillas especiales, entre otros insumos para la operatividad.
"A nosotros nos impactaría mucho, porque del costo del gas no sabemos cuántos kilos iremos a necesitar para una quema. Es un costo que el constructor no nos va a pagar. Si esa ley entra, nos afectaría a todos los ladrilleros", señaló.
Proponen mejorar condiciones de vida de ladrilleros
Productores de Las Terceras pidieron que no se les criminalice y que se atienda la precariedad del trabajo y los riesgos de salud.
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