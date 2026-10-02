"No tengo nada que hablar de lo que pasa en el Senado": RGC

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"Yo no tengo nada que hablar de lo que pasa en el Senado", declaró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al ser cuestionado sobre las recientes imputaciones emitidas en su contra por parte de la senadora panista Lilly Téllez.

Recientemente la panista acusó que la congresista Ruth González Silva y el mandatario estatal potosino tienen vínculos delincuenciales, señalamiento que provocó una discusión entre las dos legisladoras en el Senado de la República.

En breve respuesta, el gobernador sentenció que no aborda el tema por tratarse de asuntos netamente relacionados con el Congreso de la Unión.

A pregunta expresa sobre si acompañará la denuncia anunciada por González Silva en contra de Lilly Téllez, justificó que su trabajo se centra en San Luis Potosí como titular del Poder Ejecutivo.

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#SLP | "No tengo nada que hablar de lo que pasa en el Senado", ataja Gallardo tras las acusaciones de la legisladora Lilly Téllez.

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