INE no ve riesgos de seguridad rumbo a comicios en SLP

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Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene identificada alguna zona de San Luis Potosí que implique un riesgo en materia de seguridad para el próximo proceso electoral, aunque este tipo de análisis corresponde a las autoridades de seguridad y no al organismo electoral, informó Patricia Santos Quevedo, vocal ejecutiva local de la Junta Local Ejecutiva.

Explicó que el INE mantendrá contacto con las autoridades de seguridad para conocer los análisis que realicen conforme a sus atribuciones y, en caso de detectar alguna situación, que esta sea informada al Instituto. Señaló que actualmente el organismo no tiene conocimiento de zonas que impliquen algún tema de seguridad.

Otro de los retos para la próxima elección será lograr que la ciudadanía acuda a las urnas. Santos Quevedo reconoció que la participación ciudadana es un desafío en cada proceso electoral y adelantó que el Instituto implementará un programa específico para incentivarla, además de las actividades de difusión que realizará.

En cuanto a la integración del personal, actualmente está abierta la convocatoria para técnicos y auxiliares de las vocalías de organización. Próximamente se emitirá la correspondiente a capacitación electoral y educación cívica, mientras que hacia finales de año se abrirá la convocatoria para capacitadores asistentes electorales (CAES) y supervisores, quienes visitarán, notificarán y capacitarán a la ciudadanía insaculada.

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El incremento salarial para CAES y supervisores aplicado desde el proceso electoral anterior permitió reducir las vacantes y la necesidad de nuevas convocatorias, señaló Santos Quevedo. Sin embargo, no descartó que vuelvan a generarse vacantes, por lo que el Instituto prevé emitir convocatorias de manera permanente para contar con el personal necesario el día de la jornada electoral.