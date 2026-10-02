logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

INE no ve riesgos de seguridad rumbo a comicios en SLP

La participación ciudadana es un desafío que el INE busca incentivar con programas específicos.

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 02, 2026 12:21 p.m.
A
Foto: INE SLP

Foto: INE SLP

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene identificada alguna zona de San Luis Potosí que implique un riesgo en materia de seguridad para el próximo proceso electoral, aunque este tipo de análisis corresponde a las autoridades de seguridad y no al organismo electoral, informó Patricia Santos Quevedo, vocal ejecutiva local de la Junta Local Ejecutiva.

      Explicó que el INE mantendrá contacto con las autoridades de seguridad para conocer los análisis que realicen conforme a sus atribuciones y, en caso de detectar alguna situación, que esta sea informada al Instituto. Señaló que actualmente el organismo no tiene conocimiento de zonas que impliquen algún tema de seguridad.

      Otro de los retos para la próxima elección será lograr que la ciudadanía acuda a las urnas. Santos Quevedo reconoció que la participación ciudadana es un desafío en cada proceso electoral y adelantó que el Instituto implementará un programa específico para incentivarla, además de las actividades de difusión que realizará.

      En cuanto a la integración del personal, actualmente está abierta la convocatoria para técnicos y auxiliares de las vocalías de organización. Próximamente se emitirá la correspondiente a capacitación electoral y educación cívica, mientras que hacia finales de año se abrirá la convocatoria para capacitadores asistentes electorales (CAES) y supervisores, quienes visitarán, notificarán y capacitarán a la ciudadanía insaculada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El incremento salarial para CAES y supervisores aplicado desde el proceso electoral anterior permitió reducir las vacantes y la necesidad de nuevas convocatorias, señaló Santos Quevedo. Sin embargo, no descartó que vuelvan a generarse vacantes, por lo que el Instituto prevé emitir convocatorias de manera permanente para contar con el personal necesario el día de la jornada electoral.

      LEA TAMBIÉN

      Santos Quevedo asume como vocal ejecutiva del INE-SLP

      La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, le tomó protesta de ley

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      INE no ve riesgos de seguridad rumbo a comicios en SLP
      INE no ve riesgos de seguridad rumbo a comicios en SLP

      INE no ve riesgos de seguridad rumbo a comicios en SLP

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La participación ciudadana es un desafío que el INE busca incentivar con programas específicos.

      Reporta PC sólo daños materiales tras lluvias en municipios
      Reporta PC sólo daños materiales tras lluvias en municipios

      Reporta PC sólo daños materiales tras lluvias en municipios

      SLP

      Rubén Pacheco

      Recomiendan a la población mantenerse alejada de ríos o bajadas de agua

      No tengo nada que hablar de lo que pasa en el Senado: RGC
      No tengo nada que hablar de lo que pasa en el Senado: RGC

      "No tengo nada que hablar de lo que pasa en el Senado": RGC

      SLP

      Rubén Pacheco

      Esto, tras las acusaciones de la legisladora Lilly Téllez contra su persona y contra Ruth González

      Abren concurso para obra vial en Saucito; se cruzaría con fiestas
      Abren concurso para obra vial en Saucito; se cruzaría con fiestas

      Abren concurso para obra vial en Saucito; se cruzaría con fiestas

      SLP

      Rolando Morales

      Las fechas de inicio y conclusión aún no están definidas, pero habría impacto en celebraciones patronales