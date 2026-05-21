En días pasados, un juez de Control del Supremo de Justicia del Estado (STJE) de Ciudad Valles dictó libertad para seis presuntos sicarios en un solo día, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Después de encabezar una gira de trabajo en el municipio de Cárdenas, anunció que luego de conocerse el veredicto del juzgador en materia penal, se presentó una queja por la determinación judicial.

Recriminó que existe impunidad debido a las decisiones cuestionables de algunos jueces penales, por ello, desde el estado se pugnará para que el Poder Judicial los investigue y sancione.

?? | Jueces siguen liberando a presuntos delincuentes, acusa Gallardo

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En entrevista, fustigó que, de una manera "ridícula y burda" los jueces estén liberando a presuntos delincuentes, responsables de ilícitos de alto impacto, cuyo argumento no se debe a la indebida integración de la carpeta de investigación, sino a su fallo personal.

"En días pasados, un solo juez penal, que ya se le levantó una denuncia en Ciudad Valles, liberó a seis sicarios en un solo día (sic)... es impresionante la impunidad que hay con algunos jueces", concluyó.