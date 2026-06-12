Revierten juzgados sanciones de UASLP

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Dos juzgados federales ordenaron modificaciones a las medidas impuestas contra profesoras de la Licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), dentro de los procedimientos iniciados tras inconformidades presentadas por estudiantes.

Juzgados federales ordenan cambios en sanciones a profesoras de criminología

El Juzgado Tercero de Distrito concedió una suspensión provisional dentro del expediente 938/2026 a favor de una profesora investigadora que había sido separada de diversas actividades académicas por determinación del Consejo Técnico Consultivo. De acuerdo con la resolución, la universidad deberá emitir una nueva determinación en la que únicamente se restrinjan las funciones que impliquen contacto directo con los estudiantes denunciantes.

Por separado, el Juzgado Cuarto de Distrito resolvió que una segunda profesora deberá recibir al menos el 30% de su salario y prestaciones mientras continúa el procedimiento interno en su contra, al considerar que no puede ser privada totalmente de ingresos antes de que exista una resolución definitiva.

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Medidas preventivas y juicios de amparo en la Facultad de Derecho

Las resoluciones se dan en el contexto de las medidas preventivas acordadas por el Consejo Técnico Consultivo (CTC) de la Facultad de Derecho luego de que estudiantes de la Licenciatura en Criminología presentaran señalamientos relacionados con el desempeño académico de tres profesoras. Los casos fueron llevados ante instancias federales mediante juicios de amparo promovidos por las docentes.