Revierten juzgados sanciones de UASLP
Una profesora recuperará parte de su salario mientras continúa el proceso interno en la Facultad de Derecho de la UASLP.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Dos juzgados federales ordenaron modificaciones a las medidas impuestas contra profesoras de la Licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), dentro de los procedimientos iniciados tras inconformidades presentadas por estudiantes.
Juzgados federales ordenan cambios en sanciones a profesoras de criminología
El Juzgado Tercero de Distrito concedió una suspensión provisional dentro del expediente 938/2026 a favor de una profesora investigadora que había sido separada de diversas actividades académicas por determinación del Consejo Técnico Consultivo. De acuerdo con la resolución, la universidad deberá emitir una nueva determinación en la que únicamente se restrinjan las funciones que impliquen contacto directo con los estudiantes denunciantes.
Por separado, el Juzgado Cuarto de Distrito resolvió que una segunda profesora deberá recibir al menos el 30% de su salario y prestaciones mientras continúa el procedimiento interno en su contra, al considerar que no puede ser privada totalmente de ingresos antes de que exista una resolución definitiva.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Medidas preventivas y juicios de amparo en la Facultad de Derecho
Las resoluciones se dan en el contexto de las medidas preventivas acordadas por el Consejo Técnico Consultivo (CTC) de la Facultad de Derecho luego de que estudiantes de la Licenciatura en Criminología presentaran señalamientos relacionados con el desempeño académico de tres profesoras. Los casos fueron llevados ante instancias federales mediante juicios de amparo promovidos por las docentes.
no te pierdas estas noticias
Disfrutan 8 mil juego de la Selección en el estadio
Rubén Pacheco
Por las medidas de seguridad impuestas al ingreso del estadio, los asistentes no pudieron ingresar bebidas embriagantes
Garantiza SECESP recursos federales para Seguridad en 2026
Rubén Pacheco
El reporte de la SHCP señala una reducción en participaciones, pero no afecta proyectos en la materia
SNTE-SLP condena actos violentos de la CNTE
Martín Rodríguez
Negociación gradual benefició a personal sindicalizado con mejoras salariales y en prestaciones en 2026