Gobiernos deberán comprarle a PYMES

Se encuentra en proyecto una reforma que obliga al sector público a fijar un porcentaje de compras públicas, asignado a micro, pequeñas y medianas empresas, informó el presidente de la comisión legislativa de Desarrollo Económico del Congreso local, Emilio Rosas Montiel.

Dijo que el gobierno, debe hacer lo necesario para fortalecer a las empresas medianas y pequeñas, y precisamente para ese efecto, fue creada la marca “Hecho en San Luis Potosí”.

Aseguró que la organización y la unión hacen la fuerza.

Recordó que un procedimiento similar se refiere al convenio firmado por la presidente de la república Claudia Sheinbaum Pardo con Soriana, Chedraui, Walmart y demás grupos empresariales, con el fin de establecer un porcentaje de mercancías a la venta que provengan de manufactura mexicana.

Añadió que para los productos hechos en San Luis Potosí, la idea es dar un margen de maniobra a las autoridades estatales para impulsar lo que se hace en San Luis Potosí.