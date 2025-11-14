Se mantiene el vuelo San Luis- Atlanta: Sedeco

Luego de la anunciada asociación entre Delta Airlines con Aeroméxico, y en el tiempo de la incertidumbre por la renegociación del T-MEC, hay confianza en que se mantendrá el vuelo de San Luis Potosí a Atlanta, porque finalmente es un itinerario exitoso y moviliza pasajeros de manera continua, aseguró el secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez.

Dijo que él ha mantenido comunicación con representantes de ambas aerolíneas, y le aseguraron que el vuelo se mantiene en su lugar, y de hecho ya hay boletos vendidos por lo que resta del año.

Añadió que antes de que concluya 2025, todavía habrá más demanda de vuelos en ese itinerario, pero también hay anuncios recientes de más vuelos hacia diferentes destinos en Estados Unidos.

También trabajan en la gestión con la aerolínea Viva Aerobús para ampliar los destinos, principalmente en Monterrey hacia el norte y Guadalajara o Puerto Vallarta hacia el occidente, porque ayudarían a que crezca la conectividad aérea.

Dijo que no hay temor alguno por los escenarios externos, y además se tiene la seguridad de que San Luis Potosí tiene muy buena conectividad hacia Estados Unidos, porque independientemente del vuelo a Atlanta, que consideró muy importante por lo que representa esa ciudad a nivel de conexiones hacia otros destinos, también hay vuelosa Houston, Dallas y San Antonio y no nada más de una aerolínea, sino que hay empresas estadounidenses y mexicanas en los itinerarios.

Añadió que independientemente de lo que pase en el vuelo de San Luis Potosí hasta Atlanta, que es muy importante, hay una muy buena conectividad a Estados Unidos.