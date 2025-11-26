logo pulso
GSS: violencia emocional es la más denunciada

Por Flor Martínez

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
GSS: violencia emocional es la más denunciada

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Gloria Serrato Sánchez, indicó que la violencia emocional es la más frecuente en el estado, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).

Subrayó que aunque los niveles son ligeramente menores al promedio internacional, donde una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, aseguró que persiste la necesidad de reforzar acciones para prevenir, detectar y atender este problema.

Señaló que la violencia psicológica anteriormente era “invisible” frente a la violencia física; sin embargo, hoy es identificada con mayor claridad por las mujeres, lo que facilita el acceso a servicios de apoyo y acompañamiento.

Respecto a la región o municipio con el mayor índice de violencia, refirió que no existe una región más violenta que otra, pero por densidad poblacional, la capital potosina concentra un mayor número de carpetas de investigación por violencia familiar.

Detalló que San Luis Potosí se mantiene dentro de los municipios declarados en Alerta de Violencia de Género desde 2017 y, aunque en 2024 hubo modificaciones que permitieron levantar la alerta en tres territorios (Matehuala, Tamazunchale y Tamuín), actualmente la capital potosina, Soledad de Graciano y Ciudad Valles se mantienen en alerta de género.

