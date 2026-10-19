Habilitarán consultorios médicos en SL
El objetivo, ampliar la cobertura médica y reducir saturación
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El Gobierno de San Luis Potosí propondrá inmuebles y antiguas casas de salud para habilitar consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS), cuya operación estará a cargo del IMSS Bienestar a partir de enero de 2027, informó Leticia Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud estatal.
La funcionaria explicó que el estado trabaja en coordinación con los ayuntamientos para identificar espacios que puedan aprovecharse en comunidades alejadas, así como instalaciones en zonas urbanas, con el propósito de facilitar la puesta en marcha del programa federal que busca garantizar la atención médica sin importar la derechohabiencia de las personas.
Detalló que, una vez identificadas las ubicaciones, la Secretaría de Salud participará en la gestión para la adquisición consolidada de mobiliario e inventarios, que posteriormente serán entregados al IMSS Bienestar, organismo responsable de operar los consultorios. El esquema también contempla habilitar espacios en instalaciones del IMSS ordinario, IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Gómez Ordaz añadió que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la dependencia estatal también acompaña las gestiones del IMSS Bienestar ante la Federación para ampliar la plantilla de personal médico y obtener un mayor abasto de medicamentos.
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Precisó que el IMSS Bienestar tiene bajo su administración los hospitales y el almacén central de medicamentos transferidos desde el año pasado, por lo que la intervención estatal se concentra en respaldar las solicitudes que el organismo realiza ante las autoridades federales.
El anuncio del Servicio Universal de Salud, realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla la apertura de 12 mil 750 consultorios en los 24 estados federalizados al IMSS Bienestar, entre ellos San Luis Potosí. El objetivo es ampliar la cobertura médica y reducir la saturación en los centros de salud mediante espacios en los que la población pueda recibir atención independientemente de su afiliación a una institución de seguridad social.
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