Habrá cambios en el Judicial: Zarazúa

Tras su toma de protesta como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de San Luis Potosí, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez aseguró que su gestión estará marcada por cambios y revisiones internas que buscan eficientar el funcionamiento del Poder Judicial.

“Es una reforma en todos los sentidos, hay que hacer cambios definitivamente, ¿cuáles?, no lo sé, pero habrá que hacer cambios”, señaló Zarazúa Martínez durante la sesión en el Congreso del Estado, donde también rindieron protesta los demás magistrados y magistradas recientemente electos.

La nueva presidenta del STJE potosino adelantó que se realizará un análisis profundo al interior del Poder Judicial para tomar decisiones fundamentadas, aunque aclaró que aún no puede detallar los puntos específicos que se modificarán. “Primero se necesita la información para tomar decisiones”, explicó.

Sobre el tema de austeridad, Zarazúa Martínez destacó la necesidad de coordinarse con el Órgano de Administración y optimizar los recursos disponibles: “Definitivamente sí hay que trabajar lo mejor posible con los medios menos posibles, es decir eficientizar los medios materiales”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La magistrada manifestó su entusiasmo ante esta nueva etapa, calificándola como un cambio histórico que involucra aspectos constitucionales, jurídicos y sociales. “Voy a poner todos mis medios, lo que tengo, mi trabajo, mis conocimientos, mi experiencia, mi servicio para que esto transite lo mejor posible, y que precisamente la reforma sea a favor de los ciudadanos”, concluyó.

Con esta toma de protesta, el STJE inicia una etapa de ajustes y evaluación interna con el objetivo de consolidar un poder judicial más eficiente y cercano a la ciudadanía.