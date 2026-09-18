Habrá jornada de saneamiento de cuerpos de agua

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Como parte de un evento simultáneo a nivel federal, en la Cañada del Lobo se realizará la Jornada Nacional de Rehabilitación y Saneamiento de Cuerpos de Agua, correspondiente al estado de San Luis Potosí.

Así lo informó este jueves Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien precisó que el evento se llevará a cabo el próximo domingo 20 de septiembre a las 9:00 horas.

Explicó que la actividad se encuentra dentro del Plan Hídrico Nacional, cuyo esquema busca generar concientización sobre la preservación de espacios naturales como ríos, presas, lagos, o manantiales, así como realizar limpieza en general.

Puntualizó que, si bien el protocolo oficial iniciará en este cuerpo de agua, en lo que resta del mes y en octubre las brigadas acudirán a otras regiones de la entidad, en aras de ampliar la cobertura de rehabilitación.

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Se prevé la participación de asociaciones civiles, colectivos y autoridades federales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Nosotros iniciamos el domingo aquí en la Cañada del Lobo a las 9:00 horas (...) vamos a seguir con todo este plan como lo hemos hecho en la Huasteca en la rehabilitación del río Valles, lo vamos traer a la zona metropolitana y zona media", concluyó.