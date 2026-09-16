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Habrá tres desfiles en Villa de Pozos

Por Leonel Mora

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Habrá tres desfiles en Villa de Pozos
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      Villa de Pozos no tendrá un solo desfile cívico este miércoles 16 de septiembre, sino tres que se realizarán en diferentes puntos del municipio, cada uno con su propio horario, contingentes, recorridos y cierres viales.

      El primero será en la cabecera municipal a las 9:00 de la mañana; el segundo en la plaza Las Águilas, en el sector de Rancho Viejo, a las 11:00 de la mañana, y uno más en Ciudad Satélite a las 4:00 de la tarde.

      En los tres desfiles se contará con la participación de instituciones educativas, personal del gobierno municipal, ganaderos, ejidatarios, así como demostraciones tácticas de elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, Protección Civil Municipal, la Guardia Civil del Estado y otras dependencias estatales que se sumarán a los recorridos.

      Las autoridades poceñas prevén una alta afluencia de familias y estudiantes en cada sede, por lo que se implementarán cierres viales y operativos de vigilancia para garantizar el orden.

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      La realización de estos desfiles forma parte de una tradición cívica que se replica en todo el país cada 16 de septiembre y que conmemora la fecha de inicio de la lucha armada encabezada por Miguel Hidalgo en 1810, un levantamiento que marcaría el principio del proceso histórico que finalmente daría a México su libertad frente al dominio del imperio español once años después, en 1821.

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