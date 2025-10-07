Hacen mal uso de 19 concesiones de agua

Además del centro acuático Gogorrón, se tienen ubicados 19 lugares con concesión hidroagrícola que posiblemente los detentores le den otro uso, informó Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El funcionario federal refirió que la mayoría de los lugares se localizan en la Zona Industrial de San Luis Potosí capital, y antes de que concluya el 2025 lo notificará a sede nacional de la institución.

Explicó que ya se procedió a la revisión como parte del Plan Hídrico Nacional, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero faltan concluir otros trámites de los procesos en territorio potosino.

En tanto, González Castillo complementó que el tema jurídico corresponderá a oficinas centrales, donde establecerá cuáles son revisables y con posibilidad de inicio de proceso sancionador.

Entre los objetivos del Plan, se encuentra: ordenar las concesiones, cuyo fin es evitar la sobreexplotación y el acaparamiento; y promover simplificación administrativa para reducir los tiempos de respuesta.

De las primeras, destaca que distritos y unidades de riego y el sector industrial se comprometen a la devolución voluntaria de más de 2 mil 500 millones de metros cúbicos de agua, que tienen concesionados, para que sean destinados a consumo humano sobre todo en las zonas de mayor estrés hídrico, precisa el Gobierno Federal.