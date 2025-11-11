Hasta enero definirán tarifa del transporte

Hasta que se publique la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) acumulado, se analizará cuánto podría aumentar la tarifa del transporte público colectivo en 2026, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En octubre de 2025, el INPC presentó un nivel de 141.708, un aumento de 0.36% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.57%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La funcionaria refirió que hasta enero de 2026, cuando se publique el reporte de la inflación acumulada, se trabajará con los transportistas para analizar de cuánto podría ser el incremento. En la actualidad, la tarifa es de 12.50 pesos.

“Cada año haremos una revisión, donde se tenga que tomar en cuenta también el incremento de los combustibles y de la operación. Lo que se pretende es tener una buena prestación del servicio”, subrayó.

