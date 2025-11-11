logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Hasta enero definirán tarifa del transporte

Por Rubén Pacheco

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Hasta enero definirán tarifa del transporte

Hasta que se publique la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) acumulado, se analizará cuánto podría aumentar la tarifa del transporte público colectivo en 2026, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En octubre de 2025, el INPC presentó un nivel de 141.708, un aumento de 0.36% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.57%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La funcionaria refirió que hasta enero de 2026, cuando se publique el reporte de la inflación acumulada, se trabajará con los transportistas para analizar de cuánto podría ser el incremento. En la actualidad, la tarifa es de 12.50 pesos.

“Cada año haremos una revisión, donde se tenga que tomar en cuenta también el incremento de los combustibles y de la operación. Lo que se pretende es tener una buena prestación del servicio”, subrayó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CEDH recomienda a Villa de la Paz mejorar condiciones de separos
CEDH recomienda a Villa de la Paz mejorar condiciones de separos

CEDH recomienda a Villa de la Paz mejorar condiciones de separos

SLP

Leonel Mora

Plantón indígena se mantiene firme
Plantón indígena se mantiene firme

Plantón indígena se mantiene firme

SLP

Rolando Morales

Vocera señala que no se irán hasta obtener una respuesta clara de la alcaldía

Pide la Canaco comprar sólo en negocios serios
Pide la Canaco comprar sólo en negocios serios

Pide la Canaco comprar sólo en negocios serios

SLP

Martín Rodríguez

Prevalece en Pozos la violencia familiar
Prevalece en Pozos la violencia familiar

Prevalece en Pozos la violencia familiar

SLP

Leonel Mora