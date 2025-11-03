logo pulso
Hasta septiembre, 18 mujeres murieron por homicidio doloso

Por Rolando Morales

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Hasta septiembre, 18 mujeres murieron por homicidio doloso

Hasta el tercer trimestre del 2025, el estado de San Luis Potosí, contabilizó un total de 18 mujeres víctimas de homicidio doloso, así como 5 víctimas de feminicidio de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según los datos del Informe de Violencia contra las mujeres, con fecha corte al 30 de septiembre, la entidad potosina mantiene una tasa de 0.33 victimas por cada 100 mil habitantes en el caso de feminicidio y de 1.18 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

De igual forma de enero a septiembre San Luis Potosí, ha registrado un acumulado anual de 40 mujeres víctimas de homicidio culposo que equivale a una tasa de 2.61 víctimas por cada 100 mil habitantes.

En el caso de las lesiones dolosas en lo que va del año se han registrado un total de 1 mil 439 víctimas mujeres y 159 en el caso de las lesiones culposas. 

Dentro de los delitos que atentan contra la libertad personal, de enero a septiembre la entidad potosina tiene un acumulado de una sola víctima mujer de extorsión de menores, mientras que en los delitos contra el patrimonio se han registrado 47 víctimas mujeres, 7 de corrupción de menores y 8 de trata de personas. 

Finalmente para el caso de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, en 2025 en el estado se han registrado 466 casos de violación, así como 7 mil 588 casos de violencia familiar siendo la onceava entidad federativa con la mayor cantidad de casos a nivel nacional. 

