Hasta un 35 % de precio subieron los uniformes escolares

Los uniformes experimentan alzas que llegan hasta un 35 por ciento, y aún así, los negocios atienden a padres de familia que forman filas muy largas, pero que advierten que ahora, deben gastar mucho más dinero para comprar lo que sus hijos necesitan.

Entrevistados entre las filas de clientes, algunos de ellos refirieron que la diferencia de gasto es notoria cada año.

Los padres de familia explicaron que ese nada más es el gasto en los uniformes, porque a ellos se pueden agregar otros como ropa adicional, accesorios, zapatos y tenis.

Ángeles Santana, acudió a los negocios de uniformes de la calle Escobedo en el Centro Histórico para adquirir los conjuntos que como madre el de familia le exigen en la escuela secundaria. Explica que en los dos uniformes, se gastaba 1,600 pesos el año pasado y este año le costará 2 mil 300 pesos.

El precio representa un alza aproximada de 35 por ciento, pero no se sabe si subió el precio de las telas o de otros materiales necesarios para la elaboración de los uniformes, los incrementos fueron en suéteres, playeras, faldas y pantalones de gala o en su caso, en las chamarras, pantalones y playeras de conjunto deportivo.

Por su parte, Carlos Dávalos, quien adquiriría uniformes para primaria, dijo que aunque son gastos que ya están previstos, los incrementos vienen “un poquito excesivos”, y está gastando en diferencias aproximadas de cuatrocientos a quinientos pesos con respecto a los precios del año pasado.

Recordó que por las especificaciones de los uniformes, el año pasado gastó un aproximado de 3 mil 500 pesos y en 2025 alcanzar los 4 mil 500 pesos.

Explica que hasta ahora, no hay una razón convincente por la que se hable de los incrementos, pero advierte que está directamente relacionada la incertidumbre en el mercado a el nivel primaria.

Abel Josué, por su parte, dijo que encontró aumentos de precio que alcanzan los doscientos pesos por pieza de los uniformes, por ejemplo, en 2024 se gastó ochocientos y ahora un poco más de mil pesos.

Explica que nadie se salva de incrementos, aunque sean leves y según las características de cada uniforme y el tipo de escuela o hechura de la que se trata.