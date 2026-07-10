Hay 20 periodistas bajo mecanismos de protección

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Alrededor de 20 periodistas permanecen bajo medidas de protección en San Luis Potosí debido a amenazas relacionadas con el ejercicio de su profesión, informó la coordinadora de la Unidad Estatal del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Verónica Onofre Serment, quien reconoció que la mayoría de los casos atendidos, corresponden a comunicadores de la Zona Metropolitana y de la Zona Media.

Desde la creación del mecanismo se han abierto entre 80 y 100 expedientes, aunque no todos derivan en la incorporación de personas al esquema de protección. "Abrimos expedientes a partir de atenciones que se dan, que no culminan en una incorporación al mecanismo", explicó la funcionaria, al señalar que también existen registros por asesorías y otros asuntos que no representan una situación de riesgo.

Sobre el origen de las solicitudes, Onofre Serment fue contundente al señalar que las amenazas son el principal motivo por el que periodistas buscan el respaldo del mecanismo. Añadió que el organismo estatal también colabora en la implementación de medidas para entre 14 y 20 personas incorporadas al mecanismo federal.

Durante la entrevista, la coordinadora fue cuestionada sobre la efectividad del mecanismo frente al número de expedientes abiertos. En respuesta, sostuvo que cada caso recibe atención conforme a sus características y explicó que cuando una denuncia involucra a alguna autoridad integrante del propio mecanismo, éste pierde competencia y el asunto se canaliza a la Federación. "Ahí se remiten al mecanismo federal", afirmó, al argumentar que esa medida busca evitar que se comprometa la imparcialidad en la atención.

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Respecto a la recién instalada Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado, consideró que puede impulsar iniciativas de ley relacionadas con la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Asimismo, indicó que, aunque la ley establece sesiones bimestrales, el mecanismo se reúne entre una y dos veces al mes y sus sesiones permanecen reservadas debido al carácter confidencial de los asuntos que analiza.