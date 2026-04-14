"Hay euforia ciudadana por la gallardía"

Ante el inicio de los trabajos electorales el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo al 2027, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, estimó que, para las siguientes elecciones el partido del tucán puede alcanzar 800 mil votos a la gubernatura.

Es decir, el oficialista Verde Ecologista pretende obtener el 36 por ciento de apoyos de la lista nominal de electores del estado, cuyo registro actual es de 2 millones 207 mil 886 personas, según el Instituto Nacional Electoral (INE).

Previo a dar el banderazo de inicio de trabajos de rehabilitación en avenida Circuito Oriente, en Soledad de Graciano Sánchez, recordó que, en su triunfo en el 2021 obtuvo una votación cercana a los 550 mil sufragios.

En entrevista, expuso que las labores de afiliación del PVEM en San Luis Potosí reportan un estimado de 650 mil militantes, indicador que dilucida una expectativa positiva para obtener los 800 mil votos. Gallardo Cardona consideró que existe euforia ciudadana por el movimiento gallardista en todos los municipios de la entidad potosina. "Los trabajos que hoy arrancan nos van a dar más o menos el punto de la meta a donde queremos llegar", añadió

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"Yo creo que romper el récord (...) vamos por todas las canicas, estamos trabajando muy fuerte para lograrlo; es un partido muy sólido, el más sólido del Verde en la segunda circunscripción", concluyó.