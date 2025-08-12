logo pulso
"Hay retroceso en salud por el sistema IMSS- Bienestar"

Por Samuel Moreno

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
“Hay retroceso en salud por el sistema IMSS- Bienestar”

San Luis Potosí enfrenta un panorama crítico en materia de salud pública, marcado por un incremento en las muertes maternas y la carencia de insumos médicos.

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Mireya Vancini Villanueva, atribuyó la problemática a deficiencias del nuevo sistema federal IMSS-Bienestar, al que responsabilizó por la falta de abastecimiento de medicamentos y material médico para atender y prevenir tanto muertes maternas como otras enfermedades.

“Es imposible tener un sistema de salud funcionando si los médicos necesitan con qué trabajar. Sí estamos regresando a esos puntos como la muerte materna. El tema también como el de las personas que no se han vacunado con enfermedades que ya estaban erradicadas”, expresó.

Vancini Villanueva advirtió que las carencias no se limitan al suministro de insumos; la falta de pagos puntuales y completos al personal médico, también está debilitando al sector. Esta situación, señaló, obliga a muchos profesionales a renunciar a sus puestos en el sistema público y buscar empleo en el ámbito privado.

La legisladora panista integrante de la Comisión de Salud del Congreso local, anunció que desde el Poder Legislativo, se impulsarán exhortos formales dirigidos a la Federación para exigir mejoras. Sin embargo, reconoció que la centralización del IMSS-Bienestar dificulta revertir la crisis en el corto plazo.

“Desde Palacio Nacional se escuchan cosas muy buenas, pero la realidad es que los mexicanos somos los que estamos sufriendo por lo que está pasando. Entonces, sí se tiene que trabajar en cuanto a ese tema”, concluyó.

