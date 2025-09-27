logo pulso
Helicóptero de la SSPC cumple con protocolos de la AFAC

Por Rubén Pacheco

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Helicóptero de la SSPC cumple con protocolos de la AFAC

El helicóptero recientemente adquirido por la institución, opera sin mayores problemas para labores de sobrevuelos de vigilancia, afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Refirió que el trámite de la nueva aeronave avanza sin contratiempos y en estricto cumplimiento con los protocolos y disposiciones establecidas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Prueba de ello, informó que este día se realizará un sobrevuelo de vigilancia, derivado de los operativos establecidos para garantizar que haya seguridad en las cuatro regiones de la entidad.

“Nosotros estamos cumpliendo con estos trámites. Son trámites naturales a la importación de un equipo de esta naturaleza el helicóptero de la Guardia Civil (…) han sido varios, ahorita no traigo la estadística”, expuso. 

Aseveró que cada movilización de la aeronave cumple con los permisos y autorización de las instancias de aviación civil, pues antes de permitir la salida del mismo verifica el cumplimiento de tramitología.

“Si vimos la nota. Pues quiero decirles que el helicóptero ya cuenta con su matrícula nacional y de cual, pues bueno venimos listos para realizar sobrevuelos en caso de que se requiera”, concluyó.

