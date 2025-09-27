logo pulso
Estado

Imparten curso sobre higiene en los alimentos de alimentos

Se verifican comercios por las fiestas de San Francisco

Por Jesús Vázquez

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Catorce.- La Jurisdicción Sanitaria número II a través de la Coepris llevó a cabo un curso presencial en el manejo higiénico de alimentos para quienes se dedican a la venta de comida en las localidades de Potrero, La Luz, Dolores Trompeta y Real de Catorce, el curso fue en el salón San Joaquín en la Luz.

 Este curso presencial fue llevado a cabo por trámites de tarjeta de 46 manejadores y expendedores de alimentos de las diferentes comunidades, pertenecientes al Pueblo Mágico, este curso es muy importante ya que se espera un gran número de turismo estos días debido a las fiestas patronales, donde llegan miles de visitantes. 

La idea es que las personas sepan cómo tener los alimentos de una manera higiénica y de esta manera evitar intoxicación o problemas gastrointestinales con los visitantes, así mismo cuidan la salud de sus clientes, pero también cuidan el local que tienen para prestar servicios y tener una buena imagen ante las personas. 

Por otra parte, la Coepris estará acudiendo a Real de Catorce y sus comunidades durante estas fiestas patronales para hacer revisiones en los lugares donde se venden alimentos, y estar revisando que todo esté en buenas condiciones. 

