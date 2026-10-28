Homenajean a los policías caídos con Altar de Muertos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, instalaron una ofrenda en memoria de los policías que fallecieron en cumplimiento de sus funciones, la cual estará abierta al público en las instalaciones de la comandancia central, ubicada en la colonia Pavón.
El titular de la corporación, Víctor Aristarco Serna Piña, explicó que el altar busca preservar las tradiciones mexicanas por el Día de Muertos y recordar a los compañeros que perdieron la vida durante
el servicio.
"Honramos a todos nuestros compañeros caídos, quienes han forjado y honrado a este municipio con sus trabajos de prevención", expresó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Indicó que la ofrenda también está dedicada a otros colaboradores de la corporación que fallecieron a causa de alguna enfermedad, por lo que sus fotografías fueron colocadas como parte del homenaje.
no te pierdas estas noticias
Congreso revisará en comisiones apoyo al transporte urbano
Pulso Online
La propuesta de una partida en el presupuesto de 2027 será analizada
Había rituales nocturnos en panteones, dice Christian Azuara
Rolando Morales
El funcionario capitalino explicó que se ha limitado el accesos a las criptas después de las 17:00 horas
Somos recupera su registro estatal, pero sin recursos públicos
Ana Paula Vázquez
El financiamiento estatal sigue en disputa por falta de votación previa