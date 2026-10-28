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Homenajean a los policías caídos con Altar de Muertos

Por Flor Martínez

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Homenajean a los policías caídos con Altar de Muertos
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      Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, instalaron una ofrenda en memoria de los policías que fallecieron en cumplimiento de sus funciones, la cual estará abierta al público en las instalaciones de la comandancia central, ubicada en la colonia Pavón.

      El titular de la corporación, Víctor Aristarco Serna Piña, explicó que el altar busca preservar las tradiciones mexicanas por el Día de Muertos y recordar a los compañeros que perdieron la vida durante 

      el servicio.

      "Honramos a todos nuestros compañeros caídos, quienes han forjado y honrado a este municipio con sus trabajos de prevención", expresó.

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      Indicó que la ofrenda también está dedicada a otros colaboradores de la corporación que fallecieron a causa de alguna enfermedad, por lo que sus fotografías fueron colocadas como parte del homenaje.

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