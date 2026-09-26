Cumple Hospital General 12 años

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Matehuala.- El Hospital General de Matehuala celebró su 12 aniversario, en las instalaciones que tiene en la carretera de Matehuala a Villa de la Paz, donde ha brindado una mejor atención a las personas así como de todo el altiplano potosino.

En esta fecha tan importante se hizo un reconocimiento especial para todos los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras y trabajadores del Hospital General, ya que gracias a ellos este lugar ha salido adelante, muchas de las personas han reconocido el trabajo de quienes laboran en este lugar pues a pesar de las carencias hay enfermeras y doctores que hacen todo para apoyar a sus pacientes

En doce años al Hospital General ya le tocó combatir una pandemia como lo fue el Covid-19 en el cual se atendieron diariamente muchos casos de personas con esta enfermedad, aunque muchos lamentablemente fallecieron, también hubo muchos sobrevivientes gracias a la atención que tuvieron en este hospital que de no haber existido, hubieran muerto más personas en todo el Altiplano potosino.

Anteriormente había un Hospital General en la Plaza 10 de Mayo, pero no contaba con tantas especialidades, además de que el lugar era muy pequeño para poder atender a un gran número de personas, en la actualidad en este lugar ya pueden hacer diversas cirugías y esperan que siga creciendo más para tener más especialidades, para que la gente no tenga que ser enviada a San Luis Potosí en alguna emergencia.

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