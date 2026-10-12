Prevén tarde lluviosa en la capital potosina

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La capital potosina tendrá posibilidad de lluvias y lloviznas a partir de la tarde de este lunes 12 de octubre, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). Para la zona centro se pronostica una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 15.

El reporte regional anticipa viento del noreste con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En las partes altas de la zona centro, las temperaturas oscilarían entre nueve y 19 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincide en la posibilidad de precipitaciones e incluye a San Luis Potosí entre las entidades con chubascos de cinco a 25 milímetros durante este lunes. La estimación corresponde a distintos puntos del estado, sin precisar ese acumulado para la capital. También prevé rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en territorio potosino.

Para el martes, la CEPC prevé en la zona centro una máxima de 25 grados y una mínima de 14. El pronóstico extendido del SMN mantiene a San Luis Potosí con posibilidad de chubascos hasta el jueves, por lo que las condiciones para lluvia podrían persistir durante los próximos días.

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Protección Civil estatal informó además que monitorea un huracán categoría tres al oeste de Tomatlán, Jalisco, y el ingreso del frente frío número dos por Tijuana. Sobre este último, señaló que recorrerá la frontera en los próximos días y será reforzado por una masa de aire polar hacia el fin de semana, aunque su comunicado no precisa cuándo tendría efectos en la capital potosina.

En las otras regiones del estado, el pronóstico de este lunes contempla una máxima de 28 grados en el Altiplano, con lluvias puntuales principalmente en sierras; 30 grados en la zona Media, con lluvias y lloviznas vespertinas, y 37 grados en la Huasteca, donde se esperan lluvias y chubascos por la tarde.

La CEPC puso a disposición el WhatsApp 444 213 2858 para reportes de auxilio o emergencias reales, además del 911.