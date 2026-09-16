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Hoy, el festejo de la Virgen de la Soledad

Por Flor Martínez

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Hoy, el festejo de la Virgen de la Soledad
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      El 15 de septiembre se celebra la solemnidad en honor a Nuestra Señora de la Soledad en la parroquia del mismo nombre, una fiesta que coincide con el Grito de Independencia pero que, año con año, reúne a una gran cantidad de feligreses.

      Desde las siete de la mañana de ayer iniciaron las mañanitas en honor a la santa patrona, para posteriormente, después del mediodía, realizar la misa con la presencia del obispo Juan Manuel Mancilla y el párroco de Soledad, Gerardo Vaglienty Rivera.

      Durante la eucaristía se recordó a la Virgen María como acompañante en los momentos de dificultad y tribulación, además de expresar agradecimiento por la protección que brinda a su pueblo.

      "Muchas gracias, señora, por cuidar a tu pueblo, por caminar con nosotros y acompañarnos en nuestras tribulaciones. Concédenos la alegría de vivir y la gracia de alcanzar contigo la morada en el cielo", es parte de la oración dedicada a Nuestra Señora de la Soledad en esta celebración.

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