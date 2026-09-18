ICAT certificará a operadores de montacargas
El estándar EC0200 permitirá evaluar las habilidades del personal y acreditar sus competencias laborales
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El Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) incorporó a su oferta el Estándar de Competencia EC0200, correspondiente a la operación de montacargas horizontal.
La certificación está dirigida a trabajadores, personas que buscan empleo y personal de empresas que requieran acreditar conocimientos y habilidades para desempeñar esta actividad.
El estándar establece criterios para evaluar si una persona cuenta con las competencias necesarias para operar el equipo conforme a parámetros previamente definidos.
Para las empresas, la certificación representa una opción para comprobar la preparación de sus operadores; mientras que para los trabajadores puede servir como respaldo de sus capacidades al momento de buscar empleo o mejorar su perfil laboral.
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El ICAT informó que continuará ampliando su catálogo de capacitación, evaluación y certificación, aunque no detalló las fechas de inscripción, los costos ni las sedes donde estará disponible el nuevo proceso.
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