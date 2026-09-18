Luis García mantiene esperanza de ser convocado por Márquez

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La primera lista de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana ya fue presentada.

Rafael Márquez presenta su primera convocatoria para México

El Káiser de Michoacán llamó a 30 futbolistas para disputar sus primeros partidos como timonel del Tricolor.

Rafa convocó a 16 de los jugadores que formaron parte de la convocatoria de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

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Aunque, su llamado incluyó algunas sorpresas como los regresos de Hirving Lozano y Germán Berterame.

Además, las ausencias por lesión de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes también estuvieron en el pasado Mundial.

Otros futbolistas que no fueron llamados y que llamaron la atención fueron Alexis Vega, Brian Gutiérrez, Carlos Acevedo, Edson Álvarez y Guillermo Martínez.

Por su puesto, una de las posiciones en las que más dudas había era en la portería, sobre todo, tras el retiro de Guillermo Ochoa.

Luis García expresa su deseo de ser convocado por Márquez

Rafa Márquez eligió a Raúl Rangel, Alex Padilla y Óscar García como sus tres guardametas para sus primeros compromisos al frente de la México.

Sin embargo, Luis García no pierde la esperanza de ser considerado por el nuevo entrenador del Tri y confía que pronto cumplirá una de sus principales metas.

"Obviamente que la Selección es un sueño para mí. Me toca seguir trabajando y luchando hasta conseguirlo. Creo que ese llamado va a llegar; y si no llega voy a morirme en la raya, siempre trabajando al máximo", declaró.

En conferencia de prensa del Toluca, el arquero escarlata aceptó que no descansará hasta ser parte de una futura lista de Rafa Márquez.

"Voy a seguir luchando para conseguir [llegar a] la Selección, es un objetivo personal y lo voy a intentar hasta donde alcance. Tengo que seguir mejorando día a día; sí se da bueno y si no, no va a quedar en mí", manifestó.

Sobre el momento que atraviesa, el multicampeón con los Diablos Rojos expresó sentirse feliz de haber superado la lesión y estar enfocado en seguir apoyando a la institución choricera.

"[Estoy] contento de regresar, ya extrañaba las canchas. Todos somos importantes en la institución, eso es para bien del equipo. Hay que seguir enfocados en lo que queremos, que es mantenernos en los primeros lugares, es un objetivo que nosotros nos propusimos y estamos preparándonos día a día para seguir en lo más alto; tenemos que seguir fuertes", añadió Luis García de cara al partido del Toluca contra Santos en el estadio Nemesio Diez.