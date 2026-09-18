MiPymes potosinas buscan contratos con grandes industrias

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La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) preparan una estrategia para facilitar la incorporación de micro, pequeñas y medianas empresas potosinas a las cadenas de suministro de grandes compañías.

El proyecto, denominado Plan 10 de 10, contempla capacitación, asistencia técnica, estandarización de procesos y desarrollo de proveedores, con el propósito de que las MiPymes locales reúnan los requisitos exigidos por la industria.

Como parte de los preparativos, el titular de la Sedeco, Mario García Valdez, sostuvo una reunión con integrantes de la Comisión de Empresas Tractoras de Canacintra para definir las acciones que se implementarán dentro del programa.

De acuerdo con la dependencia estatal, el acompañamiento estará dirigido a mejorar la capacidad productiva y competitividad de los negocios participantes, además de apoyarlos para cumplir estándares industriales y comerciales.

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La intención es que las empresas potosinas tengan mayores posibilidades de competir por contratos como proveedoras de compañías ya instaladas en San Luis Potosí, así como de aquellas que eventualmente inicien operaciones en la entidad.

Sedeco señaló que la estrategia también pretende aumentar la participación de proveedores locales en el crecimiento industrial del estado, de manera que la llegada y expansión de grandes inversiones se traduzca en contratos y oportunidades de negocio para las MiPymes.

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Sin embargo, la dependencia no precisó cuántas empresas podrán participar, cuáles serán los requisitos de ingreso, cuándo comenzarán las capacitaciones ni qué sectores industriales tendrán prioridad.