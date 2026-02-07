logo pulso
IFSE hace observaciones por más de 1,830 mdp

Un informe exhaustivo expone las observaciones y auditorías realizadas en las cuentas públicas de San Luis Potosí en 2024. Detalles sobre las acciones del IFSE y los resultados presentados en el Congreso.

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
IFSE hace observaciones por más de 1,830 mdp

La revisión de las cuentas públicas 2024, dejó bajo observación más de mil 830 millones de pesos en San Luis Potosí. La fiscalización a 112 entes derivó en 2 mil 743 acciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), resultados que fueron expuestos en la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.

Entre estas acciones se encuentran 248 pliegos de observaciones por 567 millones 566 mil 710 pesos con 53 centavos y 169 solicitudes de aclaración por mil 262 millones 855 mil 645 pesos con 92 centavos, derivadas de 178 auditorías practicadas 137 financieras y de cumplimiento, dos de cumplimiento y 39 de desempeño, que dieron origen a 178 informes individuales entregados al Congreso como parte del Programa Anual de Auditorías 2025 enfocado en el ejercicio fiscal 2024.

Del total de determinaciones emitidas por el IFSE también se desprenden 107 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; mil 387 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; 810 recomendaciones; y observaciones con resarcimiento por 729 mil 517 pesos con 54 centavos, que en conjunto integran las 2 mil 743 acciones.

