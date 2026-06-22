IFSE revisa en campo el gasto de los 59 municipios
Auditores verifican cajas, nóminas, vehículos y registros contables de las cuentas públicas 2025
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El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) desplegó auditores financieros en los 59 municipios de San Luis Potosí para revisar directamente el manejo de recursos públicos reportado en las cuentas públicas 2025.
Las visitas se realizan en sedes administrativas municipales, donde el personal auditor aplica arqueos de caja, pase de lista, revisión de plantillas vehiculares y confronta registros contables.
De acuerdo con el auditor superior del Estado, c, esta etapa inició después de las revisiones de obra pública y busca detectar posibles irregularidades en el uso de recursos municipales.
El IFSE informó que los hallazgos derivados de las inspecciones serán integrados a los resultados preliminares y, en caso de detectarse faltas graves o no graves, se dará vista a las autoridades competentes.
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La fiscalización forma parte del calendario anual de revisión de las cuentas públicas 2025. Los informes General e Individuales deberán entregarse al Congreso del Estado el próximo 1 de diciembre, fecha en la que los resultados serán públicos.
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