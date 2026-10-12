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Impartirán taller de producción radiofónica

Por Martín Rodríguez

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Impartirán taller de producción radiofónica
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      La Alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez imparte curso de producción radiofónica; el taller se denomina "La Fábrica del Audio": espacio práctico en Soledad sobre producción radiofónica, una capacitación a nuevos creadores, comunicadores y emprendedores en podcast, edición y publicidad con audio. 

      El curso iniciará el miércoles 14 de octubre en la Casa de Cultura.

      Convertir una idea en un podcast, un spot publicitario o un proyecto profesional de audio será posible con "La Fábrica del Audio: Podcast y Producción Radiofónica", capacitación que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Cultura Municipal, acercará a jóvenes, emprendedores, comunicadores y creadores de contenido.

      "Queremos que quienes tienen una idea puedan aprender a producirla y encontrar en el audio una herramienta para crecer", expresó el director de Cultura, Felipe Cárdenas Quibrera.

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      Las sesiones comenzarán el 14 de octubre en la Casa de Cultura, de 10:00 a 11:30 horas, los lunes, miércoles y viernes, donde el productor Martín Gerardo Esparza ("Martín Geraudio"), quién ya fue productor de Multimedios Estrellas de Oro en Monterrey y para "La Caliente" de la misma cadena de radiodifusoras en San Luis Potosí, y también grabador en Grupo Acir, impartirá conocimientos de guion, grabación, manejo de micrófonos y equipo, edición, postproducción, spots y creación de podcasts. 

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