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Implementan el programa "Mapa Verde

Por Flor Martínez

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Implementan el programa "Mapa Verde
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      Con motivo del Día del Árbol, el departamento de Ecología Municipal de Soledad realizó acciones de reforestación mediante el programa "Mapa Verde", con el que busca intervenir espacios públicos y escuelas del municipio, cuya meta es plantar más de 5 mil árboles durante este año.

      La titular del área Yasmín Luna Barrios explicó que el programa contempla la rehabilitación y reforestación de áreas que son propuestas por la ciudadanía, tanto en espacios comunes como en planteles educativos, con el propósito de mejorar las áreas verdes y contribuir al cuidado del medio ambiente.

      Informó que desde el inicio del programa se han intervenido aproximadamente 30 áreas del municipio y señaló que la actual temporada de lluvias representa la etapa más favorable para intensificar las jornadas de plantación.

      Precisó que las especies utilizadas son árboles endémicos de la región, previamente seleccionados para garantizar su adaptación a las condiciones climáticas y de suelo del municipio, lo que favorece su supervivencia y desarrollo.

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      La funcionaria invitó a la población interesada en llevar el programa a un área verde de su colonia a acudir a la Dirección de Ecología, donde se realiza un censo y una inspección para integrar el sitio al programa de rehabilitación y reforestación conforme a la programación establecida.

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