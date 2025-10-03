logo pulso
Impostegable fortalecer infraestructuta urbana de Villa de Pozos

Por Leonel Mora

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Impostegable fortalecer infraestructuta urbana de Villa de Pozos

Fortalecer la infraestructura vial y urbana en general, será uno de los principales ejes de acción del gobierno de Villa de Pozos en el 2026 al ser uno de los reclamos más persistentes de quienes residen en el nuevo municipio.

Fuentes de la administración municipal, expusieron que de rescatar y modernizar las calles y avenidas que durante más de tres décadas permanecieron en el abandono, es una tarea impostergable que de hecho, forma parte del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 en el que se recogió la opinión de diversos sectores de Villa de Pozos.

A la pregunta de cuáles serán las prioridades de gobierno para el próximo ejercicio, la administración poceña detalló que se dará continuidad al trabajo en cada una de las colonias y fraccionamientos de la localidad y se priorizarán las avenidas más transitadas que requieren una intervención inmediata para mejorar el flujo vehicular y ofrecer mayor seguridad a habitantes y visitantes.

En estos proyectos se incluirá la rehabilitación de pavimentos, bacheo permanente, construcción de banquetas, señalización y alumbrado, con el fin de garantizar una movilidad segura y funcional.

Los planes del próximo año también prevén una atención directa a necesidades ciudadanas mediante el fortalecimiento de servicios básicos como el alumbrado público, la limpieza de calles y el mantenimiento de áreas verdes para procurarun entorno urbano más digno y eficiente, que impacte de manera positiva en la vida cotidiana de las familias.

